الأحد 05 مايو 2024
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تصريحات يوسف زيدان تثير الغضب.. والأوساط الثقافية تنتفض دفاعًا عن طه حسين (تفاصيل)

يوسف زيدان
يوسف زيدان

في تطور جديد للجدل الدائر حول تصريحات الأديب يوسف زيدان المثيرة للجدل، أكد "زيدان" أن ما قيل كان على سبيل المزاح، مشددًا على احترامه الكبير لعميد الأدب العربي، الراحل طه حسين.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، حيث أوضح "زيدان" أن الفيديو المتداول الذي أظهره يقلل من شأن طه حسين لم يكن إلا جزءًا من جلسة أطول كانت تهدف إلى تعزيز الأدب والفن.

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وفي سياق متصل، أشار "زيدان" إلى أن طه حسين كان يطبع أعماله بأعداد محدودة تُباع على مدى زمني طويل، في حين أن إصداراته تُباع الآن بسرعة وبأعداد كبيرة، مؤكدًا أن النقاش حول "أهمية" شخص على آخر ليس إلا محاولة للتشويش من بعض الأطراف.

من جانبه، علق حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، مؤكدًا أن القضية قد انتهت بعد توضيح زيدان لموقفه، مشيرًا إلى أهمية الدفاع عن الأفكار والمشروعات الثقافية بدلًا من التركيز على "أهمية" الأشخاص، وأضاف أن طه حسين يظل حاضرًا في الذاكرة الثقافية وأن أعماله ما زالت موضع تقدير ونقاش.

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وزير الثقافة الأسبق يعلق على تصريحات يوسف زيدان بشأن طه حسين (فيديو)

في المقابل، أعربت الكاتبة فاطمة ناعوت عن استيائها من التصريحات، مؤكدةً أن طه حسين يستحق كل التقدير والاحترام، وأن أي محاولة للتقليل من قيمته لن تُقبل، وأكدت أن زيدان نفسه تأثر بمدرسة طه حسين، وأن الأخير كان رمزًا للثقافة المصرية.

أما الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، فقد أكد أن تصريحات زيدان لم تكن مجرد نكتة، مشيرًا إلى أن طه حسين وأحمد لطفي السيد كانا من الشخصيات الرائدة في تكوين الفكر العربي، وأن ما قدمه طه حسين لا يمكن مقارنته بأي إنجازات أخرى، وأضاف أن دور طه حسين في الثقافة العربية يظل فريدًا ولا يمكن تقليله إلى مجرد "مزحة".

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