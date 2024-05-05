أحمد مجاهد يفند تصريحات يوسف زيدان: "الحوار حول طه حسين ليس للضحك"

نفى الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، أن يكون النقاش الدائر حول شخصية عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، مجرد دعابة أو مزحة، وجاء ذلك ردًا على الأقوال التي أثيرت مؤخرًا من قبل الروائي يوسف زيدان والمفكر فراس سواح.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن النقاشات الفكرية الراهنة لا ترقى إلى مستوى الجهود التي بُذلت في الماضي من قبل أمثال طه حسين وأحمد لطفي السيد في تكوين الفكر العربي، وأضاف أن ما يُقدمه زيدان وسواح يندرج تحت جهود تحقيق التراث، ولا يمكن مقارنته بالإنجازات الثقافية العربية الراسخة لطه حسين.

وأكد "مجاهد" على أهمية وتفرد دور طه حسين في الثقافة العربية، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله في الفيديو الذي يظهر فيه زيدان وسواح وهما يتحدثان عن طه حسين، لم يكن مجرد مزحة، بل كان حوارًا جادًا يستحق النظر والتمعن.