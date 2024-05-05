فاطمة ناعوت تدافع عن إرث طه حسين فى وجه تصريحات يوسف زيدان

دافعت الكاتبة فاطمة ناعوت عن القيمة الأدبية لعميد الأدب العربي، طه حسين، ردًا على التصريحات التي أدلى بها الكاتب يوسف زيدان، والتي اعتبرتها غير واقعية.

أعربت ناعوت، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، عن استيائها من الجملة التي أطلقها زيدان، مؤكدة أنها لا تعكس الاحترام الواجب لطه حسين، الذي يُعتبر رمزًا للثقافة والأدب، مشيرًا إلى أن الجملة أثارت غضب الأوساط الثقافية التي لم تشهد الحدث في الندوة.

وأكدت "ناعوت" أهمية طه حسين كأساس للثقافة المصرية، مشيرة إلى أنها ستدافع عن إرثه بكل قوة، وأن يوسف زيدان نفسه تأثر بمدرسة طه حسين، وأضافت أن طه حسين يستحق أن يكون جزءًا من المناهج الدراسية في مصر، لما له من دور بارز في تشكيل مستقبل الثقافة في البلاد.