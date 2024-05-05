وزير الثقافة الأسبق يعلق على تصريحات يوسف زيدان بشأن طه حسين (فيديو)

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الجدل الدائر حول تصريحات الروائي يوسف زيدان بشأن المفكر الراحل طه حسين قد انتهى، وأضاف أن توضيح زيدان موقفه كان خطوة مهمة في هذا السياق.

وشدد "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، على أهمية الدفاع عن الأفكار والمشاريع الفكرية، موضحًا أن تقييم المفكرين يجب أن يستند إلى مشروعاتهم وأفكارهم، وليس بمقدار الأعمال، مشيرًا إلى أن طه حسين لم يكن مجرد كاتب، بل كان فاعلًا في الواقع الثقافي والفكري.

وألمح "النمنم" إلى استمرارية تأثير طه حسين في الأوساط الثقافية، حيث لا تزال كتبه موضع تداول واستفادة بين القراء والمفكرين، وأكد أن طه حسين كان من أكثر المفكرين الذين واجهوا جدلًا في مصر، مواجهًا عداء من تيارات مختلفة.

واختتم "النمنم" تصريحاته بالتأكيد أنه لا يمكن القول بأن شخصًا ما أهم من آخر، سواء كان ذلك طه حسين أو عباس العقاد، أو حتى أم كلثوم أو عبدالحليم حافظ، مشيرًا إلى أن كل فرد يجب أن يُقيّم بناءً على مشروعه الفكري وأفكاره الخاصة.