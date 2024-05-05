الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شاب ظهر في فيديو يستعرض مهاراته بدراجة نارية ببورسعيد

صورة أرشيفية لشاب
صورة أرشيفية لشاب يستعرض مهاراته بدراجة نارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بشارع طرح البحر ببورسعيد معرضًا حياته والمواطنين للخطر. 

بالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها "بدون رخصة قيادة، ورخصة التسيير منتهية". 

تم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه المذكور والدراجة النارية.

txt

ضبط قائد دراجة نارية يؤدى حركات استعراضية بالطريق العام

 

مقطع فيديو فيس بوك قائد دراجة نارية حركات إستعراضية ببورسعيد تداول مقطع فيديو شارع طرح البحر ببورسعي

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

"أنا أهم من طه حسين".. يوسف زيدان يوضح حقيقة تصريحاته حول عميد الأدب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل