ضبط شاب ظهر في فيديو يستعرض مهاراته بدراجة نارية ببورسعيد

الأحد 05/مايو/2024 - 07:58 م 5/5/2024 7:58:21 PM

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بشارع طرح البحر ببورسعيد معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها "بدون رخصة قيادة، ورخصة التسيير منتهية".

تم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه المذكور والدراجة النارية.