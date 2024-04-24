الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حركات استعراضية.. سائق متهور يثير فزع الأهالى فى حدائق الأهرام

سائق متهور
سائق متهور

كشفت تحريات مباحث الجيزة، عن كواليس انقلاب سيارة أدت إلى انتشار حالة من القلق والفزع بين الأهالي عقب سيرها برعونة في منطقة حدائق الأهرام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بانقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض فضاء بمنطقة حدائق الأهرام نتيجة الرعونة في القيادة والاستهتار، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين من المعاينة أن قائد السيارة كان يقودها بحركات استعراضية وسرعة جنونية واصطدم بأكثر من سيارة أثناء ذلك، حتى انتهى به الأمر إلى انقلاب سيارته في قطعة أرض فضاء، وتم إخراجه من داخلها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

سيارة مقلوبة منطقة حدائق الأهرام مباحث الجيزة غرفة عمليات النجدة أمن الجيزة

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