لا خسائر بشرية.. حريق ضخم يلتهم 4 محلات فى حدائق الأهرام

التهم حريق ضخم 4 محلات بمنطقة حدائق الأهرام بعد اشتعال النيران بأحدها وامتداده لـ3 أخرى، وأسفر الحريق عن تفحم واجهة العقار ولم يسفر عن خسائر بشرية.

البداية بتلقي غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق في منطقة جاردينيا بحدائق الأهرام، وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة مدعمة بـ3 سيارات إطفاء ونجحت في إخماد النيران التي نشبت بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات ونشب الحريق به وامتد لـ3 محلات أخرى، وهي محلات عصير ومقلة وفطاطري ومطحن بن.

تبين عقب الانتهاء من عمليات الإخماد، أن الحريق التهم محتويات المحلات بالكامل والنيران أكلت ما بداخلها، إضافة إلى تفحم واجهة العقار دون إصابات أو وفيات.