الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تشن حملات لضبط حائزى المخدرات والأسلحة بـ3 محافظات

الأمن
الأمن

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية اليوم، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، استهدفت حائزي المخدرات والأسلحة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

- ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 8٫400 كيلو جرام لمخدر الحشيش و3 كيلوجرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدري الهيروين، والشابو مع 4 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية

- ضبط 2 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

- تنفيذ عدد "684" حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

- ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها 7٫100 كيلو جرام لمخدر الحشيش و12 كيلو جراما لمخدر البانجو و5 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين، وكذا فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية لمخدر الحشيش بحوزة 3 متهمين.

- ضبط 2 قضية أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهما 2 قطعة سلاح أبيض بحوزة متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام أسوان ودمياط والإسكندرية حملات أمنية المخدرات والأسلحة مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط مديرية أمن الإسكندرية

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