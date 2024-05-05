الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل لتصنيعه المخدرات في القاهرة

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلًا سيارة مستأجرة، وعُثر بداخلها على كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام وطبنجة وعدد من الطلقات النارية.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها في تصنيع مسحوق البودر المخدر.

وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من البودر المخدر وزنت 10 كيلو جرام والمعدات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات له معلومات جنائية الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة مزاولة نشاط إجرامي الاتجار بالمواد المخدرة قسم شرطة الساحل

مواد متعلقة

ضبط متهمين بقتل عامل وإلقاء جثته في مصرف بالقليوبية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

القبض على المتهمين بالتعدي على سائق توك توك في الدقهلية

181 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

الداخلية تواصل الحملات على المخابز للتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز

11771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

14707 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة الليلة

الأكثر قراءة

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة