القبض على عاطل لتصنيعه المخدرات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلًا سيارة مستأجرة، وعُثر بداخلها على كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام وطبنجة وعدد من الطلقات النارية.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها في تصنيع مسحوق البودر المخدر.

وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من البودر المخدر وزنت 10 كيلو جرام والمعدات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.