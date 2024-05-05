الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضيتي تهريب و3006 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

 في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 2 قضية تهريب.

 في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 3006 مخالفات مرورية متنوعة.

 في مجال الأمن العام: تم ضبط 30 قضية.

 في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 192 حكما قضائيًا متنوعًا.

 في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم التهريب المنافذ الإدارات العامة وزارة الداخلية

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