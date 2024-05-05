الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الأجانب في أسوان

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية اليوم الأحد، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة وسقوط متوفي بأسوان، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود مُصابين، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مصابين بجروح متفرقة وتوفى أحدهم حال إسعافه- جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم نتج عن ذلك حدوث الإصابات والتى أودت بحياة أحدهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2) سلاح أبيض وإعترفوا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية".

وزارة الداخلية ملابسات مرتكبى الواقعة قسم شرطة ثان أسوان مصابين بجروح متفرقة

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