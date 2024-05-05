الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تساعد مُسِنّة في استخراج بطاقة رقم قومي بمنزلها في الجيزة

بطاقة رقم قومي
بطاقة رقم قومي

في لفتة إنسانية، استجابت وزارة الداخلية لالتماس سيدة مسنة بالجيزة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها.

وقالت الداخلية في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.. استجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس أهلية (سيدة مسنة- مقيمة بمحافظة الجيزة) لمساعدتها في استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها ".

وأضافت: "وقد لقيت تلك المبادرة استحسانا وقبولا من السيدة وأهليتها، الذين تقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم".

لفتة إنسانية وزارة الداخلية سيدة مسنة بطاقة الرقم القومي

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