الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وبحسب الوزارة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 12 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية

وزارة الداخلية بالنقد الأجنبي المضاربة أسعار العملات السوق المصرفية تحرير سعر الصرف

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