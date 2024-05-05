الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدي على سائق توك توك في الدقهلية

حبس المتهمين - أرشيفية
حبس المتهمين - أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بالدقهلية من سائق توك توك بأنه أثناء قيادته مركبة التوك توك خاصته بدائرة المركز استوقفته سيدة (لا يعلم بياناتها) وطلبت منه توصيلها لإحدى المناطق بدائرة المركز، وعقب توصيلها فوجئ بشخصين مجهولان قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض وإنزاله من المركبة ولدى مقاومته لهما تعدى عليه أحدهما (بالسلاح الأبيض) وأحدث إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وقاما بدفعه بأحد المصارف، واستوليا على مركبة التوك توك ولاذا بالهرب وبرفقتهما السيدة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان، وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مركبة التوك توك المستولى عليها والأداة المستخدمة في الواقعة وفرد محلى وطلقتان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

سيدة ملابسات وزارة الداخلية المركبة قطاع الأمن العام الداخلية

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