الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عامل في القناطر الخيرية وتضبط المتهمين

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بالقليوبية، وضبطت مرتكبي الواقعة.

وقالت الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بالعثور على جثة عامل بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب واعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجني عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية ملابسات جثة عامل مرتكبى الواقعة أجهزة الوزارة شرطة القناطر الخيرية

مواد متعلقة

القبض على المتهمين بالتعدي على سائق توك توك في الدقهلية

181 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

الداخلية تواصل الحملات على المخابز للتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز

11771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

14707 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة الليلة

ضبط المتهم بسرقة 5 شاشات من فندق جامعة جنوب الوادى

تحرير 45 مخالفة مرورية ومصادرة 245 "توك توك" فى حملة على منطقة الهرم

الأكثر قراءة

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة