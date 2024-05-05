الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عامل في القناطر الخيرية وتضبط المتهمين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بالقليوبية، وضبطت مرتكبي الواقعة.

وقالت الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بالعثور على جثة عامل بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب واعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجني عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.