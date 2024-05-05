الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

14707 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بالطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏14707 مخالفات مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 14707 مخالفات مرورية متنوعة:

- (7628) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (534) مخالفة سير دون تراخيص.

- (16) مخالفة دراجة نارية.

- (412) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-(14) مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور إدارات المرور مديريات الأمن ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 14707 مخالفة مخالفة مرورية

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