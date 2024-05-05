الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بقتل عامل وإلقاء جثته في مصرف بالقليوبية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

نجحت مباحث القليوبية في كشف غموض العثور على جثة عامل مُلقاة في أحد المصارف المائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية وبها عدة طعنات في أنحاء الجسد.

وتبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، طعنا المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهما إثر خلافات، وقاما بإلقاء جثة المجني عليه في المصرف المائى مكان العثور عليه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهمين وبمواجتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة، وصرَّحت النيابة بدفن الجثة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

بداية الواقعة

البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية، بالواقعة فانتقل اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية ومناظرة الجثة تبين أنها لـ عامل وبها آثار طعنات في أنحاء الجسد.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وتم إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.

مباحث القليوبية جثة عامل أحد المصارف المائية مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية عدة طعنات في أنحاء الجسد

مواد متعلقة

الداخلية تواصل الحملات على المخابز للتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز

11771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

14707 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة الليلة

ضبط المتهم بسرقة 5 شاشات من فندق جامعة جنوب الوادى

تحرير 45 مخالفة مرورية ومصادرة 245 "توك توك" فى حملة على منطقة الهرم

سحب 1189 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

رفع 41 سيارة متروكة ومتهالكة بالشوارع خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة