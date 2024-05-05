ضبط متهمين بقتل عامل وإلقاء جثته في مصرف بالقليوبية

نجحت مباحث القليوبية في كشف غموض العثور على جثة عامل مُلقاة في أحد المصارف المائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية وبها عدة طعنات في أنحاء الجسد.

وتبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، طعنا المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهما إثر خلافات، وقاما بإلقاء جثة المجني عليه في المصرف المائى مكان العثور عليه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهمين وبمواجتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة، وصرَّحت النيابة بدفن الجثة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

بداية الواقعة

البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية، بالواقعة فانتقل اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية ومناظرة الجثة تبين أنها لـ عامل وبها آثار طعنات في أنحاء الجسد.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وتم إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.