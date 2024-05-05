الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

3 مصابين فى مشاجرة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بسبب الخلافات على حد فاصل الأرض الزراعية، ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

بداية الواقعة

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج  بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين، وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، عن وجود مشاجرة بين طرف أول: مزارع، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، ونجل شقيقته مزارع، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين "طرف ثانٍ: مزارع، مصاب بجرح بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، ونجله سائق، والطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفيِّ المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "عصا شومة" وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على فاصل حد بأرضهم الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية السيطرة مشاجرة مركز شرطة سوهاج مدير امن سوهاج التحريات المباحث الجنائية

مواد متعلقة

9 مصابين بطلقات نارية وخرطوش إثر مشاجرة عائلية بأسوان

مصرع شخص وإصابة 2 فى مشاجرة بمرسى مطروح

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين أبناء العم فى سوهاج

ممرضة وميكانيكى يقتلان عامل في مشاجرة بالمقطم.. والتحريات: خلافات سابقة

الأكثر قراءة

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين