3 مصابين فى مشاجرة بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بسبب الخلافات على حد فاصل الأرض الزراعية، ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

بداية الواقعة

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين، وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، عن وجود مشاجرة بين طرف أول: مزارع، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، ونجل شقيقته مزارع، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين "طرف ثانٍ: مزارع، مصاب بجرح بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، ونجله سائق، والطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفيِّ المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "عصا شومة" وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على فاصل حد بأرضهم الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.