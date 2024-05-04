"حاسة إن روحي بتطلع مني".. أمينة النقاش تكشف تفاصيل نقل مكتبة صلاح عيسى لـ"الجمعية التاريخية"

تسلمت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، برئاسة الدكتور أحمد الشربيني، اليوم السبت، مكتبة المفكر والكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى بتواجد الكاتبة الصحفية والمثقفة المعروفة أمينة النقاش زوجة المؤرخ الراحل.

أمينة النقاش تكشف لـ"الدستور" تفاصيل نقل مكتبة صلاح عيسى للجمعية المصرية للدراسات التاريخية

وكشفت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش تفاصيل نقل مكتبة المؤرخ الراحل إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وما تتضمنه، قائلة إن المكتبة تتضمن 100 كرتونة كتب فى التاريخ والتراث والأدب والعلوم الاجتماعية والفلسفة، والكثير من المجلدات الكاملة لروز اليوسف والهلال وصباح الخير منذ الإنشاء، ودراسات في الفلسطينيات والتاريخ المصري والعربي والصحافة وتاريخها؛ لافتة إلى أنها مكتبة شديدة التنوع والثراء، مشيرة إلى أنه من المقرر تحديد موعد لافتتاح المكتبة وإعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفي بالجمعية قريبًا.

وتابعت "النقاش" في حديثها لـ"الدستور"؛ “حاسة إن روحي بتطلع مني لكن مبسوطة بهذا القرار وأتوجه بشكر عميق للدكتور أحمد الشربيني رئيس الجمعية للدراسات التاريخية الذى كان له دورًا مهمًا فى تشكيل الشباب من الباحثين ممن تولوا مهمة الإشراف على إعداد هذه المكتبة وإيصالها للجمعية التاريخية”.

واستكملت: "جهد جبار استمر لأكثر من أسبوع وعمل بحرفية كبيرة وكانوا مبسوطين لأنهم ربما رأوا للمرة الأولى هذا التنوع والثراء في الكتب التي قاموا بتصنيفها وإعداداها للذهاب إلى الجمعية، وأتوجه بالشكر للدكتور محمد صابر عرب لأنه هو من أرشدنى لهذا الطريق ووجهنى إلى الدكتور الشربيني".

"النقاش" عن مكتبة صلاح عيسى بالإسكندرية: "أمنية حياتي استردها ومش عارفة إزاي"

وبسؤالها حول مكتبة صلاح عيسى المهداة لمكتبة الإسكندرية، قالت: "اللى فى مكتبة الإسكندرية وثائق الحركة الشيوعية المصرية من العشرينيات إلى نهاية القرن العشرين، ووثائق الحركة الإسلامية في نفس الفترة وهي وثائق التحقيقات مع قادة هذه الحركات مثل تحقيقات النيابة وتحقيقات البوليس، وهي مكتبة كبيرة جدا لأن صلاح عيسى جمعها من وزارة العدل وأصحاب القضايا ودار الوثائق كلها وأرشفها وجلدها وهي سجل للتاريخ السياسى فى هذه المرحلة وأنا أمنية حياتي استردها ومش عارفة إزاي".