السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روحى فتوح: حكومة الاحتلال تستكمل عمليات القتل والإبادة الجماعية فى قطاع غزة

روحي فتوح
روحي فتوح

صرح رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم السبت، بأن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العنصري في الضفة الغربية المحتلة، هي استهداف للشعب الفلسطيني وإكمال لعمليات القتل والإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع عمليات التطهير العرقي والتهجير، وهو نتيجة طبيعية لإفلات الاحتلال المجرم من المساءلة والعقاب وتوفير الحماية والدعم من الإدارة الأمريكية.

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن ما حدث في بلدة دير الغصون منذ صباح اليوم وإعدام خمسة شبان بطريقة وحشية، وإصابة العديد من المدنيين، جريمة بشعة تثبت ضعف المجتمع الدولي ونفاقه، والكيل بمكيالين، وتأتي اكمالا لخطة التهجير القسري وانتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

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فتوح: الجرائم لن تزيد الشعب إلا صمودًا ومقاومة للدفاع عن أرضه ومقدساته

وأكد فتوح أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب إلا صمودا ومقاومة للدفاع عن أرضه ومقدساته وكرامته، وسيستمر بالتصدي للاحتلال العنصري وحكومته وقطعان مستعمريه المجرمين، حتى يتم طرده وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

شهداء بلدة دير الغصون بطولكرم إلى 6 شهداء
وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع عدد شهداء بلدة دير الغصون شمال طولكرم إلى 6، وفقًا لما أفادت به وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأكدت المصادر اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين خمسة شهداء، ارتقوا داخل المنزل المستهدف في البلدة، وفقًا لما تم إبلاغهم به، دون معرفة هوية الشهداء.

طواقم الهلال الأحمر انتشلت فور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد ظهر اليوم، شهيدًا من تحت الأنقاض، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، دون معرفة هويته، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى ستة.

وفور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد اقتحام أكثر من 13 ساعة، هرع المواطنون ومركبات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني والبلدية إلى المنزل المدمر، وشرعوا بإزالة الأنقاض والبحث من مصابين أو شهداء ما زالوا تحت الركام.

الوطني الفلسطيني الاحتلال إسرائيل فلسطين الضفة الغربية

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