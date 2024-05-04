السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إبادة جماعية وأمراض وبائية.. مَنْ ينقذ الفلسطينيين من جرائم الاحتلال؟ (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إننا أمام وضع مأساوي شديد للغاية بعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وسلب حق الحياة من الفلسطينيين داخل أرضهم.

وأضافت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع الصحي المتردي في غزة لا يقف عند حدود منطقة معينة، فالأمراض الوبائية والفيروسات تنتشر بين الفلسطينيين في كل مكان؛ وذلك بسبب عدم توافر أساسيات مواجهة الأزمات الصحية داخل القطاع المحاصر.

وأشارت أستاذ العلوم السياسية إلى نقص الغذاء الشديد في قطاع غزة، والجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق الإسقاط الجوي، بعد التعطيل الإسرائيلي لشاحنات المساعدات والتعنت في إدخالها، مؤكدة أن دور المنظمات الدولية غائب تمامًا عن المشهد.

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