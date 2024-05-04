نقدم لكم النهارده كام شوال السبت 4-5-2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجرية، حيث يتساءل الكثير من المواطنين خاصةً الموظفين عن تاريخ النهاردة، ويفصلنا ساعات معدودة علي إجازة عيد العمال وشم النسيم وتستمر يومين الأحد والاثنين.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم النهارده كام شوال السبت 4-5-2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجرية، وورقة نتيجة اليوم والتاريخ القبطي والميلادي.

النهارده كام شوال السبت 4-5-2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجرية

وفي هذا السياق، يأتي النهارده كام شوال السبت 4-5-2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجرية، 25 شوال 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

جاءت ورقة نتيجة اليوم السبت، علي الشكل التالي:

يصادف اليوم 4 مايو 2024م، في التاريخ الميلادي.

و يصادف اليوم 25 شوال 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يصادف اليوم 29 برمودا 1740ق، في التاريخ القبطي.

عدد الأيام المتبقية في شهر شوال 1445

وفي هذا السياق، يأتي اربع ايام متبقية علي انتهاء شهر شوال 1445، جاءت كالآتي:

الأحد 1445/10/26: 5 مايو.

الإثنين 1445/10/27: 6 مايو.

الثلاثاء 1445/10/28: 7 مايو.

الأربعاء 1445/10/29: 8 مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2024

نرصد في السطور التالية الإجازات الرسمية المتبقية في 2024، وجاءت تلك الإجازات كالآتي:

• الأحد الموافق 16 يونيو: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك 2024.

• الإثنين الموافق 17 يونيو وحتي الخميس 20 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024.

• الأحد الموافق 30 يونيو: إجازة ثورة «30 يونيو».

• الإثنين الموافق 8 يوليو: إجازة رأس السنة الهجرية.

• الثلاثاء الموافق 23 يوليو: إجازة ثورة يوليو.

• الإثنين الموافق 16 سبتمبر: إجازة المولد النبوي الشريف.

• الأحد الموافق 6 أكتوبر: إجازة انتصارات 6 أكتوبر 1973.

التاريخ الميلادي اليوم 2024

وفي هذا السياق، يأتي اليوم السبت يوافق 4 مايو 2024، في التاريخ الميلادي.

التاريخ القبطي 1740

وفي سياق متصل، يأتي اليوم السبت يوافق 26 برمودا 1740، في التاريخ القبطي.