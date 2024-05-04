السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع الاشتراكات بالهاتف المحمول والثابت إلى 120.4 مليون عميل بنهاية فبراير

هاتف
هاتف

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر اليوم السبت، عن وزارة الاتصالات، أن عدد الاشتركات في الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغت نحو 120.4 مليون مشترك بنهاية فبراير 2024، مقارنة بنحو 112.88 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2023، بزيادة قدرها 7.52 مليون مشترك.


 

107.74 مليون اشتراك بالهاتف المحمول 


ولفت التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحول قفز إلى 107.74 مليون مشترك بنهاية فبراير 2024 مقارنة بنحو 100.52 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2023 بمعدل نمو سنوي 7.19% وشهري 0.88%، بعد أن سجل بنهاية يناير الماضي 106.80 مليون مشترك.


وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت نحو 100.03% بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 94.96% عن نفس الفترة عام 2023، بمعدل نمو سنوي 5.07% وشهري 0.73%.
 

12.66 مليون عميل بالهاتف الأرضي 

وأضاف أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 12.66 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 12.36 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2023، بمعدل نمو سنوي 2.47% وشهري 1.07%.

ونوه بأن إجمالي سعة السنترالات بلغت نحو 19.21 مليون خط أرضي بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 21.24 مليون خط عن نفس الفترة عام 2023، بمعدل تغير سنوي 9.55%، وشهري 8.68%.

وألمح التقرير إلى أن معدل انتشار الهاتف الثابت في مصر بلغ 11.8%، في حين سجل عدد السنترالات نحو 1641 سنترالًا، بمعدل نمو سنوي 5.46% وشهري 0.18%، منها نحو 1060 سنترالًا في الريف.



90 % نسبة استحواذ القطاع المنزلى على الهاتف الثابت 


وأشار التقرير إلى أن القطاع المنزلي استحوذ على 90% من عدد مشتركي الهاتف الثابت، يليه القطاع التجاري بنحو 8%، وأخيرًا القطاع الحكومي 2%.

ونفذت الشركة المصرية للاتصالات خطة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية الفايبر باستثمارات تخطت 100 مليار جنيه، في حين استقبلت العام الجديد بالحصول على رخصة الجيل الخامس مقابل 150 مليون دولار بهدف تقديم خدمات متكاملة على الهاتف الثابت والمحمول وخدمات الإنترنت.


الجيل الخامس يرفع جودة خدمات الاتصالات


وفي سياق متصل، طرح الجهاز القومي للاتصالات رخصة الجيل الخامس للشركة المصرية للاتصالات مقابل 150 مليون دولار، وتستهدف الشركة طرح خدمات الجيل الخامس تجاريًا للمواطنين خلال أبريل الجاري.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الجيل الخامس سيؤدي إلى رفع سرعات الإنترنت إلى 50 ضعف الجيل الرابع، وسيؤدي إلى تنشيط سوق الاتصالات خلال الفترة المقبلة.


150 مليار جنيه لنشر كابلات الفايبر 


وتبحث الثلاث شركات المحمول الأخري عن الحصول على الرخصة، وتقوم بدراسة متأنية لدراسة الجدوى في ظل انتشار الخدمات في عدد كبير من الأسواق التي يعمل بها هؤلاء المشغلون.

وأنفقت وزارة الاتصالات نحو 150 مليار جنيه لتحسين وتطوير ونشر كابلات الألياف الضوئية الفايبر، لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، في ظل تنامي عدد مشتركي الاتصالات في مصر، وحققت الخطة رفع متوسط سرعات الإنترنت الأرضي إلى 50 ميجا بايت في الثانية.
 

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات عدد الاشتركات الهاتف المحمول الهاتف الثابت فبراير 107 74 مليون اشتراك بالهاتف المحمول 12 66 مليون عميل بالهاتف الارضي 90 استحواذ القطاع المنازل على الهاتف الثابت الجيل الخامس يرفع جودة خدمات الاتصالات

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