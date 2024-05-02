الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"البريد" يهنئ الرئيس السيسى واتحاد عمال مصر

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وجاد محمد

التقى الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، مجلس إدارة النقابة العامة للبريد، برئاسة جاد محمد، رئيس النقابة العامة للبريد، بمناسبة عيد العمال.

في بداية اللقاء، قدَّم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال، الذين يمثلون رمز الكفاح والعمل والتنمية، موجهًا التهنئة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، وجاد محمد، رئيس النقابة العامة للبريد، وجميع العاملين بالهيئة القومية للبريد.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء، أهمية دور العمل النقابي في التواصل مع العاملين داخل الهيئة وحل مشاكلهم وسد احتياجاتهم، وأشار إلى ضرورة توصيل ما يتم من إنجاز داخل الهيئة إلى العاملين للحد من الشائعات، موضحا أن أبناء الهيئة هم الثروة الحقيقية والعامل الرئيسي في تحقيق الإنجازات خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أعرب جاد محمد، رئيس النقابة العامة للبريد، عن سعادته خلال اللقاء بما يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد من مجهودات تحت قيادة الدكتور شريف فاروق، التي نتج عنها تحقيق مكاسب كبيرة للهيئة بالاعتماد على جهود جميع العاملين.

وأشاد بالتعاون غير المحدود الذي يقدمه الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس الإدارة وجميع القيادات بالهيئة لتحقيق مطالب العاملين، مثمنا هذا اللقاء المثمر الذي تمت فيه مناقشة كل مطالب العاملين التي تم طرحها من أعضاء النقابة العامة للبريد في حضور كل قيادات الهيئة، متمنيًا الخير للهيئة وجميع العاملين بها في ظل وجود قيادات واعية لديها رؤية وقدرة على حل كل المشاكل والمعوقات التي تحول بين تحقيق مطالب العاملين.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ (درع النقابة العامة)، تقديرًا للجهود التي يبذلها رئيس الهيئة نحو تحقيق مصالح العاملين، ما يسهم في تعزيز كفاءة الهيئة وتحقيق رضا العاملين.

التقي شريف فاروق الهيئة القومية للبريد النقابة العامة للبريد جاد محمد عيد العمال

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