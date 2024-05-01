وزير الاتصالات: إنشاء مراكز تدريب لتطبيقات الذكاء الاصطناعى (خاص)

انهاء تدريب 78 الف متدرب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك اهتمامًا رئاسيًا بتدريب وتأهيل العاملين بالدولة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، حتى يكون قادرًا على مواكبة التطور؛ لكون العنصر البشري يمثل جزءًا أساسيًا في منظومة الدولة للتحول الرقمي.



وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه سيجري تدريب نحو 500 ألف متدرب على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة باستثمارات تصل 2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2024-2025، لافتًا إلى أن التدريب وبناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل ضمن أولويات عمل الوزارة في الوقت الحالي.

نماذج للتدريب على الذكاء الاصطناعى

ولفت إلى أنه يجري حاليًا إعداد نماذج للتدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى إنشاء مركز الابتكار التطبيقي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ لمساعدة الشركات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأضاف "طلعت" أنه تم بناء القدرات الرقمية لعدد 78 ألف متدرب من العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة، على المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ونوه بأنه تم تدريب وبناء القدرات الرقمية لعدد 27 ألف متدرب من العاملين والقيادات بالمحافظات والدواوين والجهات التابعة على المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية لعدد 10 آلاف متدرب من العاملين في الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وعدد 3 آلاف متدرب من العاملين بالمحافظات والدواوين والجهات التابعة.



وأشار إلى أن الوزارة نفذت دعم التطوير المؤسسى لمنظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لأكثر من 8300 متدرب، ليصل الإجمالى إلى 13493 من الجهات المسئولة عن تحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون ومنها؛ وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم على اختلاف درجاتها، بما يسهم فى تقديم خدمات التقاضى بأسرع وقت وبأقل جهد.



ونوه بأنه جرى تعزيز الوعي الرقمي وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين لدعم الشمول الرقمي والمالي لأكثر من 67 ألف مواطن، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 104 آلاف مواطن ضمن مبادرات التطوير المؤسسى الرقمي بمحافظات مصر.



وقال إنه تم تنفيذ برنامج دعم التطوير المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات مصر؛ من خلال تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 2000 متدرب، ليصل الإجمالي إلى 3372 من العاملين بالمنظومة.