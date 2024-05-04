السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات" تُطلق البرنامج الصيفي لطلاب المدارس

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرنامج الصيفي لمبادرتي أشبال مصر الرقمية وبراعم مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل مبادرات البرنامج الصيفي


ومبادرة أشبال مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف بناء القدرات التكنولوجية وتطوير المهارات الشخصية لطلاب المدارس بكافة أنواعها. 

ويستمر البرنامج الصيفي ثلاثة أشهر ويستهدف الطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي في عدة محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية وأسوان وأسيوط والبحيرة والشرقية والغربية والفيوم والمنوفية والمنيا وبني سويف وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ.
 
وأما مبادرة براعم مصر الرقمية فتهدف إلى تأهيل الطلاب وبناء مهاراتهم التكنولوجية، بدءً من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي في مختلف أنواع المدارس في جميع محافظات الجمهورية. ويستمر البرنامج الصيفي ثلاثة أشهر ويؤهل الطلاب للالتحاق بالمستوى الأعلى في الدفعة الجديدة من المبادرة.
 
لمزيد من المعلومات حول برنامج مبادرة أشبال مصر الرقمية يرجى الضغط هنا.
 
ولمعلومات حول برنامج مبادرة براعم مصر الرقمية يرجى الضغط هنا.

 

البرنامج الصيفي 2024


وجرى إعداد برنامج تدريبي صيفي خاص بمبادرة أشبال مصر الرقمية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (صيف2024)، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم بترشيح الطلاب المتفوقين الذين ينطبق عليهم شروط المبادرة.


ويهدف البرنامج إلى تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية والشخصية لطلاب المدارس بكافة أنواعها من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي من بعض المحافظات.


يمكن أن يتم ترشيح الطالب / الطالبة من خلال المدرسة أو مديرية التربية والتعليم التابعة، وأن يكونوا بالفعل مسجلين في العام الدراسي (22/23) بالمدرسة من الطلاب المتفوقين الحاصلين على 90% فأكثر في اللغة الإنجليزية / العلوم / الرياضيات وبالتالي لا يتم تقديم بيان النجاح أو خطاب القيد بالمدرسة.


في حالة الترشيح بشكل شخصي، يجب مراعاة مطابقة الشروط كاملة وتقديم كافة المستندات المطلوبة.
غير مسموح بالتقديم للطلاب المسجلين بالمبادرة بالفعل هذا العام (23/24).


محددات (البرنامج الصيفي 2024) لمبادرة أشبال مصر الرقمية


مدة البرنامج 3 شهور متصلة

بدء البرنامج يونيو 2024 نهاية البرنامج سبتمبر 2024

المستوى التدريبي الأول فقط
الصفوف الدراسية المستهدفة
من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي فقط
 

المحافظات المستهدفة


19 محافظة فقط القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية وأسوان وأسيوط والبحيرة والشرقية والغربية والفيوم  والمنوفية والمنيا وبني سويف وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ.

مميزات البرنامج


لا يوجد اختبار قبول قبل بدء البرنامج
غير مطلوب تقديم بيان نجاح او خطاب القيد للمرشحين فقط من المدارس أو مديريات التربية والتعليم
برنامج مكثف يؤهل للالتحاق بالمستوى الثاني في الدفعة الثالثة من المبادة (أكتوبر 2024) في حالة النجاح فيه
برنامج غير مقترن بتوقيتات الدراسة مما يسهل عملية التعلم
برنامج يساعد الطلاب على قضاء وقت مفيد أثناء الفترة الصيفية
الحصول على شهادة إتمام المستوى التدريبي الأول
تكريم الأوائل على مستوى الدفعة وكل محافظة
 

منهجية التدريب


تتم الدراسة على فصلين دراسيتين بينهم فاصل
عدد (2) جلسة افتراضية في الأسبوع (من السبت إلى الأربعاء)
عدد (1) جلسة تطبيقية كل أسبوعين
حساب على منصة التعلم لكل طالب
الانضمام إلى مجتمع طلابي افتراضي
اختبارات دورية شهرية
اختبارات دورية
 

طريقة الترشيح للبرنامج


التسجيل متاح لنوعين من الطلاب:
(1) من يتم ترشيحه الرسمي من إدارة المدرسة /مديرية التربية والتعليم في المحافظات المشار إليها للطلاب المنطبق عليهم شروط التسجيل.
(2) من يقوم بالتقديم بشكل شخصي من المحافظات المشار إليها ويكون مستوفي كافة الشروط والمستندات المطلوبة.
 

المستندات المطلوبة للتسجيل 

 

-طلاب مرشحة من التربية والتعليم (يتم وضع كافة المستندات في ملف PDF يسمى بالرقم القومي للطالب)
صورة شهادة الميلاد للطالب /الطالبة.
صورة الرقم القومي الساري (وجهين) لولي الأمر.
أصل الإقرار اضغط هنا للتحميل


- طلاب غير مرشحة من التربية والتعليم (يتم وضع كافة المستندات في ملف PDF يسمى بالرقم القومي للطالب)


صورة شهادة الميلاد للطالب /الطالبة.
بيان نجاح للسنة الدراسية السابقة (22/23)
خطاب قيد بالمدرسة للسنة الحالية (23/24)
صورة الرقم القومي الساري (وجهين) لولي الأمر
أصل الإقرار اضغط هنا للتحميل
 

وزارة الاتصالات البرنامج الصيفي أشبال مصر الرقمية براعم مصر الرقمية وزارة التربية والتعليم

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