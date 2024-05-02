الخميس 02 مايو 2024
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اقتصاد

مصنع نوفا للصناعات الحديدية: استثمار بـ800 مليون جنيه لنقل وتوطين التكنولوجيا العالمية

د احمد معوض
د احمد معوض

قال الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية، إن التكلفة الاستثمارية لمصنع نوفا بلغت نحو 800 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى فقط، والتي تقام على مساحة 25 ألف متر مربع. وأشار إلى أن المستهدف هو الوصول إلى مساحة نحو 50 ألف متر مربع بانتهاء مرحلتي المشروع الثانية والثالثة.

وأكد معوض في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه تم الاستعانة بتصميمات عالمية بالشراكة مع شركات أجنبية، حيث أن المنتج المحلي يضاهي نظيره في الأسواق العالمية. وأشار إلى توجيه نحو 70% من الطاقة الإنتاجية للسوق المحلي، في حين أن 30% سيكون للتصدير.

وأوضح رئيس نوفا للتنمية الصناعية أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى نحو 150 ألف طن شهريًا، بإجمالي 1500 طن سنويًا من منتجات الاستانلس ستيل. وأوضح أن المستهدف هو توفير نحو 70 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية خلال العام الأول، تصل إلى نحو 200 مليون دولار خلال العام الثاني. وأشار إلى أن منتجات المصنع موجهة لسد احتياجات السوق المصري في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تحتاجها الشركات العاملة في هذا المجال الهام.

وأشار إلى أن الهدف من المصنع هو نقل وتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة منتجات الاستانلس ستيل، وخلق جيل جديد من الكوادر البشرية المميزة التي تعمل في هذا المجال الواعد. وأشار إلى أنه تم استيراد الماكينات الحديثة التي تعمل وفق معايير الجودة الأوروبية في هذا المشروع، وأن المصنع يعمل بالكامل بأيدي مصرية، وتصل نسبة المكون المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يأتي بتضافر جهود الدولة وبالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والتي ساهمت في إنجاز المشروع وتقديم الدعم اللازم في تخليص جميع الإجراءات الإنشائية بسهولة ويسر، وتذليل جميع التحديات. وأوضح أن المرحلة الأولى فرت نحو 300 فرصة عمل للشباب.

وذكر أن توفير الكوادر البشرية لهذه الصناعة بتدريب خريجي التعليم الفني وتأهيلهم أمر ضروري، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بفتح باب التدريب لطلبة الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير العمالة المدربة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لخلق جيل قادر على المنافسة في جميع الأسواق العالمية.

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