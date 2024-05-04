السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تشييع المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عصر اليوم

النائب الراحل عبد
النائب الراحل عبد الخالق عياد

تقام اليوم السبت صلاة الجنازة على المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،  وذلك بعد صلاة العصر مباشرة  بمسجد المشير طنطاوي.
 

موعد عزاء الراحل عبد الخالق عياد

ويشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير طنطاوى، ويقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو.
 

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وزير العمل ينعى النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ

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"الشيوخ" ينعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس

مجلس الشيوخ ينعي الراحل عبد الخالق عياد

ونعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب المهندس عبد الخالق عياد  رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه  الخميس  2  مايو 2024.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله طوال مراحل عمره  سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التى كان رئيسا لها، أو خلال عضويته بالمجلس، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ببالغ الحزن والأسى النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه الخميس الماضي.

ودعا "فؤاد" الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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