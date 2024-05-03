وزير العمل ينعى النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ

نعي وزير العمل حسن شحاتة، النائب المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

وقال وزير العمل، ندعو الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، نظير ما كان يبذله من جهد حتى آخر لحظات حياته الحافلة بالعطاء من أجل رفعة الوطن، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان.

النائب خالد عيش ناعيا عبدالخالق عياد:فقدنا رمز من رموز العمل الوطني المُخلص

كما تقدم النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وفاة النائب المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، سائلًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال النائب خالد عيش، فقدنا رمز من رموز العمل الوطني المخلصين الجادين في خدمة الوطن بكل ما يمتلك من قدرات، فلم يدخر مجهود طوال الفترة الماضية حتى ننجز المهام الموكلة الي اللجنة التي أتشرف بعضويتها وقد رأيت منه عن قرب حرصة علي إنجاز الملفات والاستماع لكل وجهات النظر، وكان عمال مصر يتمتعون بمكانة خاصة لديه في ضوء ما بذلوه لبناء الجمهورية الجديدة.