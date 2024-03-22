الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دينا ترد على أحد الشيوخ: هو حر إنه يشوف أموال الرقص حرام

الفنانة دينا
الفنانة دينا

ردت الفنانة دينا على تصريحات أحد رجال الدين قال فيها: "أموال الراقصة حرام".

وعلقت: "هو حر بيفتى فى حاجات كتير، وقال عليا "خنفة" وده معتبرهوش شيخ وهو بيعيب فى خلقة الخالق، وأنا مش "خنفة".

وأضافت دينا خلال استضافتها ببرنامج "ع المسرح" الذى تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، والمذاع على قناة "الحياة": فى ناس بوشين بيتعاملوا معايا ومن ورايا يقولوا عليا كلام دول لازم يتشالوا من حياتك وكأنهم معدوش، ناس عاوزين يمشوا حالهم طالما فى منفعة ليهم".

تابعت دينا: أنا بتكلم من قلبى، وبعد الولادة بـ 40 يوم نزلت أرقص وكنت محتاجة ألم جسمى فلبست شورت فعجبت الرقابة، وقلت من منظور الدين إن أي "عري" حرام، والوصول لمرحلة السلام النفسى يأتى بعد مشوار طويلة من كلام المجتمع والتخبط، وانا عندى دايرتى المقفولة عليا".

 وأضافت دينا، أن تركيبتها مختلفة عن تركيبة الفنانين الموجودين على الساحة، موضحة أنها تشعر طوال الوقت بأنها شخص عادي.

تابعت: “أنها حالة موجودة من أيام الراقصة تحية كاريوكا، وأنها دائما ماتتحدث لنفسها على تغيير وجهة النظر، وأنها تعمل على تغيير طبيعة حياتها”.

وأضافت: “أن صراع ابتعادي عن الرقص تسبب في خسارة أشياء كثيرة بحياتي”، موضحة: "المصيبة اللي واصلة للمجتمع إن أي شخص بيغني أو راقصة يبقى مايعرفش ربنا.. ولما نشرت على صفحتي آية التحصين الناس انزعجت معرفش ليه مع أنها مذكورة في القرآن الكريم".

الراقصة دينا

مواد متعلقة

دينا: نبيلة عبيد فى "الراقصة والسياسى" مثلت الصراع اللى بنعيشه بمجتمعنا

دينا لـ "ع المسرح": "الرقص تفريغ للطاقة.. وفيفى عبده شخصية محترمة جدًا"

دينا لـ"ع المسرح": المجتمع عنده صراعات مع الرقاصة

دينا لـ"ع المسرح": تصريحات سلاف فواخرجى تهريج وأنا ست طبيعية

"ع المسرح" الجزء الثانى لحلقة دينا مع منى عبد الوهاب.. الليلة

واحد من الناس.. يهدى بائعة أحذية 5 آلاف جنيه

"واحد من الناس".. عمرو الليثى يفاجئ العاملين فى أحد نوادى أكتوبر

المفتى: القرآن الكريم خير جليس فى الدنيا وصاحب يوم القيامة

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

ردود افعال دولية على الحادث الإرهابي في موسكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟