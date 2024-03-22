دينا ترد على أحد الشيوخ: هو حر إنه يشوف أموال الرقص حرام

ردت الفنانة دينا على تصريحات أحد رجال الدين قال فيها: "أموال الراقصة حرام".

وعلقت: "هو حر بيفتى فى حاجات كتير، وقال عليا "خنفة" وده معتبرهوش شيخ وهو بيعيب فى خلقة الخالق، وأنا مش "خنفة".

وأضافت دينا خلال استضافتها ببرنامج "ع المسرح" الذى تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، والمذاع على قناة "الحياة": فى ناس بوشين بيتعاملوا معايا ومن ورايا يقولوا عليا كلام دول لازم يتشالوا من حياتك وكأنهم معدوش، ناس عاوزين يمشوا حالهم طالما فى منفعة ليهم".

تابعت دينا: أنا بتكلم من قلبى، وبعد الولادة بـ 40 يوم نزلت أرقص وكنت محتاجة ألم جسمى فلبست شورت فعجبت الرقابة، وقلت من منظور الدين إن أي "عري" حرام، والوصول لمرحلة السلام النفسى يأتى بعد مشوار طويلة من كلام المجتمع والتخبط، وانا عندى دايرتى المقفولة عليا".

وأضافت دينا، أن تركيبتها مختلفة عن تركيبة الفنانين الموجودين على الساحة، موضحة أنها تشعر طوال الوقت بأنها شخص عادي.

تابعت: “أنها حالة موجودة من أيام الراقصة تحية كاريوكا، وأنها دائما ماتتحدث لنفسها على تغيير وجهة النظر، وأنها تعمل على تغيير طبيعة حياتها”.

وأضافت: “أن صراع ابتعادي عن الرقص تسبب في خسارة أشياء كثيرة بحياتي”، موضحة: "المصيبة اللي واصلة للمجتمع إن أي شخص بيغني أو راقصة يبقى مايعرفش ربنا.. ولما نشرت على صفحتي آية التحصين الناس انزعجت معرفش ليه مع أنها مذكورة في القرآن الكريم".