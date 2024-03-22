دينا لـ "ع المسرح": "الرقص تفريغ للطاقة.. وفيفى عبده شخصية محترمة جدًا"

تحدث الفنانة دينا، خلال حلقتها الثانية مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر قناة الحياة، حول حياتها الشخصية قائلة:" "مش من حق حد يتطفل على حياتي الشخصية وخصوصياتي، ولو فتحت الباب للناس هتدخل".

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج “ع المسرح”، المُذاع على قناة "الحياة".

وتحدثت عن علاقتها بـ فيفي عبده، قائلة:" شخصية محترمة جدًا".

وأشارت دينا إلى أن الرقص يفرغ الطاقة داخل الإنسان، بالإضافة إلى أنها تعتبر أن الحزن ليس له علاقة بالعمل، موضحة أن أفضل أيام تعمل فيها وهي حزينة.

برنامج "ع المسرح" تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبد الوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.