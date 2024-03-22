الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دينا لـ"ع المسرح": المجتمع عنده صراعات مع الرقاصة

الفنانة دينا
الفنانة دينا

قالت الفنانة دينا، إن لديها صراعات مع المجتمع لأن الأخير لديه حالة غريبة بينه وبين الرقاصة، يحبونها ويحضرونها أفراحهم، لكن ممنوع تتزوج ابنهم، ولديهم حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن فشايفينها حرام.

وأضافت دينا خلال استضافتها ببرنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع على قناة "الحياة": أن الصراع متواجد معى طوال الوقت، وأنا شخصية غريبة عن الرقص، ولو كان وضعي الاجتماعي مختلف يمكن كنت أرى إن دة عادي".

وعن كواليس حياتها، قالت إن من الفصول الصعبة في حياتها هو إخبارها وهي طفلة خمس سنوات أن والدتها توفيت، من قِبل جدها والد والدها، ثم اكتشفت وهي في مرحلة المراهقة أن والدتها ما زالت حية، لكنها سامحت جدها وتفهمت الظروف المحيطة؛ لأنه في هذا الزمن السيدة المُطلقة كان يعتبرها الآخرون ميتة.

الرقاصة دينا

مواد متعلقة

"ع المسرح" الجزء الثانى لحلقة دينا مع منى عبد الوهاب.. الليلة

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟