دينا لـ"ع المسرح": المجتمع عنده صراعات مع الرقاصة

قالت الفنانة دينا، إن لديها صراعات مع المجتمع لأن الأخير لديه حالة غريبة بينه وبين الرقاصة، يحبونها ويحضرونها أفراحهم، لكن ممنوع تتزوج ابنهم، ولديهم حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن فشايفينها حرام.

وأضافت دينا خلال استضافتها ببرنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع على قناة "الحياة": أن الصراع متواجد معى طوال الوقت، وأنا شخصية غريبة عن الرقص، ولو كان وضعي الاجتماعي مختلف يمكن كنت أرى إن دة عادي".

وعن كواليس حياتها، قالت إن من الفصول الصعبة في حياتها هو إخبارها وهي طفلة خمس سنوات أن والدتها توفيت، من قِبل جدها والد والدها، ثم اكتشفت وهي في مرحلة المراهقة أن والدتها ما زالت حية، لكنها سامحت جدها وتفهمت الظروف المحيطة؛ لأنه في هذا الزمن السيدة المُطلقة كان يعتبرها الآخرون ميتة.