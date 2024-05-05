الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أمين خدمة: هكذا تختار الكنيسة الهدية الأنسب للمخدومين في عيد القيامة

عيد القيامة
عيد القيامة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل بقيامة السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه جميع الكنائس العالمية سواء كانت الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية أو الإنجليكانية أو الرومية.

وعن هدية الكنيسة للأطفال، فقال خالد مجدي، أمين خدمة مُساعد، إن هدية العيد يجب مراعاة الفئة العمرية خلال اختيارها حيث أن العدايا التي تُمنح لسن ابتدائي، ليست كالتي تُمنح لسن إعدادي، وليست كسن ثانوي، وأيضا النوع مهم جدًا فهدايا البنين تختلف كليًا عن هدايا الفتيات، فخدمة الابتدائي قد تمنح المخدومين كيس من الحلوى يُكلف مبلغًا ما، بينما خدمة ثانوي تستغل هذا المبلغ في اهدائهم امر اكثر من الجهة العملية.

ومن جانبه قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات له حول القيامة: صرنا بالقيامة نتذوق السماء ونحن مازلنا على الأرض وقامت فينا ما تميزت به إنسانيتنا.. وأولها الضمير أى الإحساس بالآخر، فمنذ بدء الخليقة والإنسان يعيش الأنا، يحب نفسه فوق الجميع، آدم الإنسان الأول برر خطيئته وقال لله: الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنىً، قايين قال: أَحَارِسٌ أَنَا لأَخِي، ويعقوب سرق بكوريه أخيه، وابشالوم أراد أن يسرق المُلك من أبيه داود، وعندما أرسل الله يونان لشعب نينوى خاف أن يتوبوا فلم يرض أن يذهب إليهم وعاند نداء الله له.

عندما ولد المسيح، أراد هيرودس الملك قتله لئلا يأخذ كرسيه... وهاجمه اليهود معتقدين أنه ملك أرضى، لكنه أعلن قائلا: "مملكتى ليست من هذا العالم"، وبدأ يضع تعليماً جديداً للإنسانية، ثم أراد الفريسين والصدوقين التخلص منه، وأخيراً قام اليهود بالشكاية عليه لأنه يظهر ضعفهم وأرادوا صلبه، وعندما خيروهم بين باراباس والسيد المسيح اختاروا إطلاق بارباس القاتل؟؟ 

الجدير بالذكر أن احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد تتمثل في القداس الإلهي، الذي يرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.

عيد القيامة احتفالات عيد القيامة احتفالات عيد القيامة المجيد عيد القيامة المجيد قداس عيد القيامة

مواد متعلقة

ماذا يُرتل الأقباط خلال صلاتهم في قداس اللقان

صورة وتعليق.. قبلة يهوذا الخائن وتسليمه للمسيح

كيف رفضت الكنيسة المصرية مشاركة اليهود في عاداتهم بخصوص الفصح وخميس العهد؟

الأطول وتصلي به الكنيسة في خميس العهد.. أبرز المعلومات عن اللحن الشامي

القداس الأقصر بين جميع القداسات.. ماذا تعرف عن قداس خميس العهد؟

تشفي الأمراض وتُخرج الشياطين.. كم مرة تصلي الكنيسة اللقان في العام؟

زفة يهوذا الخائن.. علامة أساسية من علامات خميس العهد

عروسة القمح.. تعرف على أشهر عادات الأقباط في أربعاء أيوب

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ألعاب الموت تحصد أرواح الأطفال.. حادث ملاهى أكتوبر ليس الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل