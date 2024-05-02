ماذا يُرتل الأقباط خلال صلاتهم في قداس اللقان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال خميس العهد، وهو اليوم الذي أسس فيه المسيح طقس الإفخارستيا أو التناول وهو المرحلة الختامية في كل القداسات الإلهية، في كل مكان في العالم.

وتشتهر صلوات خميس العهد بطقس اللقان، وشرح المرتل مرقس عبد السيد، الطقس الخاص بقداس اللقان، وقال إنه بعد الانتهاء من الطروحات (التي يمكن أن تجمع لتقرأ دفعة واحدة) ينظف اللقان جيدًا ويملأ بماء عذب ويوضع بجانبه طاس يرسم غسل الأرجل... وفي أثناء ذلك يرتدي رئيس الكهنة وكذلك الكهنة ملابسهم الكهنوتية... وعند نهاية الطلبة يتوجه الكهنة والشمامسة والمرتلون بأيدهم الشموع ويحضرون الأب البطريرك إلى موضع اللقان مرتلين (اك اسمارؤوت) أو الأب المطران أو الأسقف.

وإذا لم يكن فليبدأ الكاهن الصلاة ثم يقول المرتلون (نين أو أوشت أم آفيون)... بعد (ذكصاصي آوثيئوس ايمون): ثم عظة لالقديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين، ثم يقول الشعب (تين أو أوشت أمموك أوبى أخرستوس جي أف أشك) ثم يرفع الكاهن البخور ويقول سر البولس ثم يقرأ البولس, ثم الثلاث تقديسات (الأولى: أوبارثينوس، الثانية والثالثة: أو استافروتيس ديماس) ثم أوشية الإنجيل ويطرح المزمور سنوي ويقرأ الإنجيل ثم (افنوتي ناي نان...) ثم كيريا ليسون 12 دفعة الكبير) ثم مرد الإنجيل وهو (ايسوس بي اخرستوس انساف نيم فواد...) ثم الأواشي

ثم يصلي طلبة وفي آخر كل فقرة يجاوبه الشعب (كيريا ليسون يا رب ارحم) ثم يرفع الكاهن الصليب بالشموع ويطرح الشعب مع الشمامسة بصوت واحد قائلين (كيرياليسون) 100 مرة دمجا... ثم يصلي الكاهن الثلاث أواشي الكبار وهي (السلامة والاباء والاجتماعات) ثم قانون الإيمان لغاية (ومن مريم العذراء تأنس) ثم يقول (نعم نؤمن بالروح القدس...)

ثم يقول المرتلون هذا الاسبسمس (نبن يوتي إن ابوسطولوس...) أو (راشي أووه بثليل) ثم يقول الشماس (ابروس فيرين كاتا اتروبين... تقدموا على الرسم) فيرد الشعب (اليثوس أرينيس... رحمة للسلام) يصلي الكاهن محبة الله الآب... ويرشم الماء بالصليب أول رشم ويرد الشعب (مع روحك) ثم يرشم الماء ثانية ويقول: ارفعوا... وهي عند الرب.

ثم يرشم الماء ثم ثلاث فلنشكر الرب مستحق وعادل ثم يكمل... ويرد الشعب الشاروبيم... ثم يصلي الكاهن اجيوس ثلاث مرات وفي كل مرة يرشم الماء. ثم يتابع الصلاة (قدوس قدوس...) إلى أن يصلي إلى جملة (وكما باركت ذاك الزمان الآن أيضًا بارك) فيرشم الكاهن الماء بالصليب... ويرد عليه الشعب عند الانتهاء من كل رشم قائلين (آمين) وفي آخرها الصلاة الربانية.

ويصلي الكاهن التحليل الأول والثاني... ويقول الشماس خلصت حقًا ومع روحك... يرشم الكاهن ماء اللقان ثلاث مرات قائلًا: مبارك الرب... يجاوبه الشعب واحد هو الآب القدوس) ثم إن الكاهن الشريك يبل الشملة من ماء اللقان ويغسل أرجل الكاهن الخديم (أو رئيس الكهنة) وينشفها بشملة أخرى وبعدها يأخذ الخديم (الرئيس) الشملة من الكاهن ويبلها ويغسل وينشف أرجل الكهنة أولًا ثم الشمامسة ثم الشعب واحدًا واحدًا بيده من ماء اللقان ليمسحوا وجوههم وأيديهم وفي هذه الأثناء يرتل الشمامسة المزمور المائة والحادي والخمسون (سبحوا الله...) الطريقة السنوية وهناك صلاة شكر بعد اللقان.

يذكر أن الأقباط غدًا الجمعة، سيحتفلون بأكبر وأهم يوم في طقسهم الكنسي وهو يوم الجمعة العظيمة، والذين يتذكرون فيه صلب السيد المسيح، وهو ما يسبق احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد بيومين فقط، اذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد السبت المُقبل، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.