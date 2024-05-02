الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأطول وتصلي به الكنيسة في خميس العهد.. أبرز المعلومات عن اللحن الشامي

خميس العهد
خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال خميس العهد، وهو اليوم الذي أسس فيه المسيح طقس الإفخارستيا أو التناول وهو المرحلة الختامية في كل القداسات الإلهية، في كل مكان في العالم.

 أطول ألحان الكنيسة على الإطلاق

المرتل انطونيوس سعيد، قال في تصريح خاص للدستور، إن الكنيسة تُرتل خلال يوم خميس العهد أطول الحانها على الإطلاق، وهو لحن أفتشينون، موضحًا أنه تطول مدة اللحن إلى نص ساعة تقريبًا للمرة الواحدة لذلك يُسمى بلحن الألف نوتة موسيقية، مع المرور بالعديد من المقامات الموسيقية المستوحاة من الألحان المصرية القديمة لذلك يُسمى أيضًا هذا اللحن باللحن الشامي المستوحى من سكان جبل شامة بالأقصر.

 النغمة الحزايني

كما تستخدم الكنيسة نغمة أخرى هي النغمة الأدريبي او الحزايني التي خرجت من منطقة اتريب في مصر أيضًا، وتستخدم في الألحان الحزينة التي ترتل على مدار اليوم.
ومن جانبه قال نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين، مُطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المنوفية، في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية، عن خميس العهد إنه يعتبر بداية العهد الجديد بدم المسيح الكريم مقدمًا خلاصه للكنيسة ممثلة في التلاميذ القديسين، من خلال جمعه بين ذبيحة الصليب والقيامة لذلك فيوم خميس العهد يمثل مركز الأحداث الخاصة بالآلام والموت والقيامة، فيحيا الافراد في هذا اليوم في فرحة الخلاص والعهد الذي أبرمه المسيح بدمه الكريم .

جدير بالذكر أن الأقباط غدا سيحتفلون بأكبر وأهم يوم في طقسهم الكنسي وهو يوم الجمعة العظيمة، والذين يتذكرون فيه صلب السيد المسيح، وهو ما يسبق احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد بيومين فقط، اذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت المُقبل، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.

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