رئيس "بني سويف الجديدة" يبحث مع مسئولي "المقاولون العرب" مشروعات المرافق

بحث رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة المهندس أحمد عبدالجابر، مع عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس حسن مصطفى، متابعة مشروعات المرافق المسندة للشركة بالمدينة، والتي تقدر تكلفتها بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الجهاز، ورؤساء القطاعات ومديري التنفيذ بالشركة، وذلك في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، والاهتمام بمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة.

وتم خلال الاجتماع، دراسة دفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة للشركة وهي: تأهيل شبكات المرافق للمدينة، وتأهيل وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف، وكذلك الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمحطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي، وإنهاء الملاحظات الفنية لمحطة المعالجة الثلاثية، وكذلك مرافق الأراضي السكنية بالمدينة لمنطقة الإسكان الاجتماعي 3.

وتم الاتفاق على قيام الشركة بتكثيف الجهد والعمل على إنهاء المشروعات المسندة إليها في أسرع وقت ممكن، حيث إن هذه المشروعات تمثل أهمية كبري لمدينة بني سويف الجديدة للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي والاستفادة من المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمحدد لها مساحة ٥٩٠٠ فدان، وكذلك الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق وأراضي الإسكان الاجتماعي، لدفع عجلة التنمية بالمدينة.