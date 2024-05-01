الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يمنح الأهلى التقدم على الإسماعيلى فى الدورى

بيرسي تاو
بيرسي تاو

منح بيرسي تاو التقدم لصالح الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 20 من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 33 بعد تمريرة من وسام أبوعلي وتسديدة بقدمه اليسرى ارتطمت في قدم مدافع الإسماعيلي وخدعت الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وسكنت الشباك.

المباراة بدأت بمحاولات من جانب الفريقين للسيطرة على وسط الملعب في الدقائق الأولى لكن دون أي استحواذ لطرف على الآخر.

الأهلي سيطر على مجريات اللعب لكن دون أي خطورة على مرمى الإسماعيلي بدءًا من الدقيقة العاشرة.

ركلة ركنية أولى للأهلي على يمين مرمى الإسماعيلي، نفذها إمام عاشور بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى وسط الملعب.

توقفت المباراة في الدقيقة 18 بعد إصابة أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي الذي اشتكى بالعضلة الخلفية.

وأجرى الأهلي أول تغيير بنزول حسين الشحات بدلا من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 23.

نادر فرج مهاجم الإسماعيلي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على مصطفى شوبير.

الأهلي كاد أن يتقدم في الدقيقة 29 بعد ركلة حرة وجملة بين الثلاثي الشحات وإمام عاشور، وعلي معلول الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أحمد عادل عبدالمنعم.

جاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبوعلي، أحمد عبدالقادر.

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد نصر، محمد عمار وعبدالكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف وعمرالساعي.

الهجوم: أحمد الشيخ، عبد الرحمن مجدي ونادر فرج.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد فوزي، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عبدالسميع، عصام صبحي، حمادة صلاح، باسم مرسي، مروان حمدي وإيريك تراوري.

الاهلى بيرسى تاو مباراة الأهلي والإسماعيلي الدورى المصرى الاسماعيلى

مواد متعلقة

30 دقيقة.. تغيير اضطراري وتعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي

الزمالك يحسم الجدل بشأن معاقبة مصطفى شلبى بعد احتفاله بهدفه أمام دريمز

سموحة يهزم المقاولون بهدف دون رد فى دورى نايل

بطلها "أيمن منصور".. فوز الأهلى والزمالك فى النهائيين يعيد التاريخ 30 عامًا

كلاكيت تانى مرة.. مراسل بى إن سبورت: مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة مهددة بالإلغاء

الزمالك يحطم «لعنة بابا يارا».. تاريخ سيئ على «ملعب الرعب»

الزمالك إلى نهائى الكونفدرالية بثلاثية فى شباك دريمز الغانى

مصطفى شلبى يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام دريمز الغانى

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

عامل يذبح ابنته ويفصل رأسها ويقطع جسدها ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين