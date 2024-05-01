30 دقيقة.. تغيير اضطرارى وتعادل سلبى بين الأهلى والإسماعيلى

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الـ20 وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

المباراة بدأت بمحاولات من جانب الفريقين للسيطرة على وسط الملعب في الدقائق الأولى لكن بدون أي استحواذ لطرف على الآخر.

الأهلي سيطر على مجريات اللعب لكن دون أي خطورة على مرمى الإسماعيلي بدءًا من الدقيقة العاشرة.

ركلة ركنية أولى للأهلي على يمين مرمى الإسماعيلي، نفذها إمام عاشور بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى وسط الملعب.

توقفت المباراة في الدقيقة 18 بعد إصابة أحمد عبد القادر لاعب الأهلي الذي اشتكى بالعضلة الخلفية.

وأجرى الأهلي أول تغيير بنزول حسين الشحات بدلًا من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 23.

نادر فرج مهاجم الإسماعيلي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على مصطفى شوبير.

الأهلي كاد أن يتقدم في الدقيقة 29 بعد ركلة حرة وجملة بين الثلاثي الشحات وإمام عاشور وعلي معلول الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أحمد عادل عبدالمنعم.

جاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبوعلي، أحمد عبدالقادر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد نصر، محمد عمار وعبدالكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف وعمرالساعي.

الهجوم: أحمد الشيخ، عبدالرحمن مجدي ونادر فرج.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد فوزي، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عبدالسميع، عصام صبحي، حمادة صلاح، باسم مرسي، مروان حمدي وإيريك تراوري.

