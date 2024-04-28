بطلها "أيمن منصور".. فوز الأهلى والزمالك فى النهائيين يعيد التاريخ 30 عامًا

بات قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على أعتاب إنجازًا قاريًا بالفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم 2023-2024.

الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو المقبل في رادس والقاهرة.

أما الزمالك فقد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية ليضرب موعدًا مع نهضة بركان المغربي.

وفي حال انتصار الأهلي وتتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، سيشاركان في مباراة السوبر الإفريقي بصفة الأهلي بطلًا لدوري الأبطال والزمالك للكونفدرالية.

وسيعيد الفريقان إلى الأذهان مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت منذ 30 عامًا بين الأهلي والزمالك في العاصمة الجنوب إفريقية "جوهانسبورج" وتحديدًا ملعب "البنك الوطني الأول" وتحت إدارة الحكم الجنوب إفريقي بتروس ماتابيلا.

الزمالك خاض المباراة وقتها بصفته بطلًا لكأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1993، بينما كان الأهلي فائزًا بكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1993.

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أيمن منصور يمنح الزمالك السوبر الإفريقي الأول

الزمالك كان الفائز بلقب السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الانتصار على الأهلي بهدف سجله أيمن منصور في الدقيقة 86 من عمر المباراة، وكانت تلك المباراة هي الوحيدة في السوبر الإفريقي التي جمعت الفريقين.

الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية بثلاثية في شباك دريمز

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب الفوز الفوز على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.



وسجل ثلاثية الزمالك كلا من حمزة المثلوثي في الدقيقة 12 وسامسون أكينيولا في الدقيقة 27 ومصطفى شلبي في الدقيقة 59.



وتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.