تقارير أمريكية: بايدن يجذب الشباب للانتخابات بورقة تقنين الماريجوانا.. وتحذيرات من خطورة الخطوة

أكدت تقارير أمريكية، أن الرئيس جو بايدن قد يتخذ قرارًا تاريخيًا بإنهاء حظر مخدر الماريجوانا داخل الولايات المتحدة، لإرضاء الشباب أكبر في ظل استعداده لجذب أكبر شريحة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 والتي يخوضها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن التحول التاريخي لبايدن نحو استخدام الماريجوانا يعد أحدث خطوة له في العام الانتخابي للناخبين الشباب، مشيرة إلى أنه قد يحظر تطبيق تيك توك TikTok الصيني، لكنه يريد رد الجميل للشباب الذين يهيمنون على تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير من خلال تخفيف القبضة الفيدرالية على الماريجوانا.

بايدن يتجه لتقنين الماريجوانا للفوز بانتخابات الرئاسة

وقالت "أسوشيتيد برس"، إن بايدن اتخذ عددًا من التحركات بهدف جذب الناخبين الشباب بشكل خاص، في مواجهة تراجع الدعم من مجموعة التصويت ذات الميول اليسارية والتي ستكون حاسمة لآمال إعادة انتخابه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن تحرك جو بايدن نحو إعادة تصنيف الماريجوانا كعقار أقل خطورة هو الأحدث، ويأتي بعد أسابيع من إلغاء قروض الطلاب لـ206000 مقترض آخر، كما جعل حقوق الإجهاض محورية في قضيته لإعادة انتخابه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وبحسب التقرير يأتي الضغط لتسليط الضوء على القضايا التي تلقى صدى لدى الناخبين الشباب في الوقت الذي يكافح فيه بايدن للحفاظ على تماسك التحالف الذي جاء به إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وأكد التقرير الأمريكي أن بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يواجه تصورًا بين الناخبين بأنه فقد خطوة مع تقدمه في السن، كما تفجر الغضب الشعبي من تعامله مع الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة إلى اضطرابات في حرم الجامعات.

ورغم تراجع مستويات التضخم وبقاء سوق العمل قوية داخل الولايات المتحدة، تظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين ما زالوا يلومون بايدن على ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت "أسوشتيد برس" أنه من شأن اقتراح مقدم من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن يعترف بالاستخدامات الطبية للقنب ويعترف بأن احتمال تعاطيه أقل من بعض أخطر المخدرات في البلاد، ومع ذلك، لن يشرع الماريجوانا بشكل كامل للاستخدام الترفيهي.

وسبق ودعا بايدن إلى مراجعة قانون الماريجوانا الفيدرالي في أكتوبر 2022 وتحرك للعفو عن آلاف الأمريكيين المدانين اتحاديًا بحيازة المخدر، كما دعا المحافظين والقادة المحليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمحو الإدانات المتعلقة بالماريجوانا.

وقال النائب إيرل بلوميناور، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون ومن أوائل المؤيدين لتخفيف قوانين الماريجوانا، في بيان له أن الشعب الأمريكي أوضح في ولاية تلو الأخرى أن تقنين القنب أمر لا مفر منه، ولهذا تستمع إدارة بايدن لهذا النداء.

وقد أعرب كل من بايدن ونائبته كامالا هاريس عن دعمهما لإصلاح قانون الماريجوانا للاحتفال بعطلة القنب 4/20

وهذه التعليقات تعد أحدث علامة على أن الإدارة تخطط لمواصلة التركيز على القضية الشعبية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية بحسب الوكالة.

وقال بايدن في منشور سابق له على منصة التواصل الاجتماعي X إن إرسال الأشخاص إلى السجن لمجرد حيازة الماريجوانا قلب حياة الكثيرين رأسًا على عقب وسجن أشخاصًا بسبب سلوك لم تعد العديد من الولايات تحظره لذا حان الوقت لتصحيح هذه الأخطاء.

الشباب الأمريكي يدفع لتقنين الماريجوانا

وقال 63% من الناخبين على المستوى الوطني في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 إنهم يفضلون تقنين الاستخدام الترفيهي للماريجوانا على مستوى البلاد، مقارنة بـ36% الذين قالوا إنهم يعارضون ذلك، وكان تأييد التشريع أعلى بين البالغين تحت سن 45 عامًا، حيث أيده 73% منهم، وكان حوالي 8 من كل 10 ديمقراطيين، وما يقرب من ثلثي المستقلين وحوالي نصف الجمهوريين يؤيدون ذلك بحسب الوكالة.

انتقادات حادة لاتجاه بايدن تقنين الماريجوانا

وتواجه خطوة بايدن انتقادات بارزة بما في ذلك العديد من كبار المسئولين السابقين في إدارة مكافحة المخدرات، فقد أكدوا أن الماريجوانا يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية ضارة، بما في ذلك الذهان والقلق.

من جهته قال تيم شيا، مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق إن هذا عمل سياسي، وليس علميًا، معتبرًا أن السياسة ظهرت بشأن الماريجوانا في عام الانتخابات، فهذا مثل التنازل عن قروض الطلاب، لأن بايد يستهدف مجموعة مختارة من الأشخاص وسيكون التأثير سيئًا.

وقال إيثان ناديلمان، الذي كان يدعو إلى تقنين المخدرات منذ عقود، إن بايدن ربما يشعر الآن أن الموقف الأكثر تساهلًا بشأن المخدرات يمكن أن يساعد في حشد الناخبين الشباب والأعضاء التقدميين في حزبه.