استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب بفارق نقطة مئوية واحدة

أظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفوق بفارق ضئيل على الرئيس السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، في وقت يواجه فيه ترمب اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.

وقال نحو 40% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي استمر يومين واختتم الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بنسبة 39% اختاروا الرئيس السابق ترامب، مرشح الحزب الجمهوري.

وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" في الفترة من 4 إلى 8 أبريل.