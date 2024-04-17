الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الانتخابات الأمريكية.. استطلاع للرأى يكشف تفوق ترامب على بايدن فيما يتعلق بالاقتصاد

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

يرى الناخبون الأمريكيون، أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أفضل بالنسبة للاقتصاد من الرئيس جو بايدن، حيث انخفض تصنيف موافقة الرئيس الحالي في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته رويترز/ إبسوس. 

نهج أفضل تجاه الاقتصاد 

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وقال نحو 41 % من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام، وأغلق يوم الأحد، إن ترامب، الذي من المتوقع أن يواجه بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، لديه نهج أفضل تجاه الاقتصاد، مقارنة بـ 34 % اختاروا بايدن.

وأعطى الباقون إجابات تضمنت عدم التأكد أو أن أيًا من المرشحين لم يكن أفضل.

وتفوق ترامب على الاقتصاد، والذي كان عند سبع نقاط مئوية خارج هامش الخطأ في الاستطلاع، مقارنة بمزايا ثلاث نقاط في مارس وست نقاط في فبراير.

ومع ذلك، كان لبايدن تقدم بتسع نقاط على ترامب - 38 بالمائة مقابل 29 بالمائة - عندما سُئل المشاركون عن من لديه النهج الأفضل تجاه التطرف السياسي وحماية الديمقراطية، ارتفاعًا من ثماني نقاط في مارس.

وتفوق التطرف السياسي بفارق ضئيل على الاقتصاد باعتباره مصدر القلق الأكبر للمشاركين في الاستطلاع.

الاقتصاد الأمريكي 

وتلوح حالة الاقتصاد الأمريكي في الأفق كأحد العوامل الأكبر التي تؤثر على آمال بايدن في إعادة انتخابه، وقد تأثر الناخبون لسنوات عديدة من الارتفاع السريع في أسعار المستهلكين، على الرغم من تباطؤ التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وظل معدل البطالة أقل من 4 % لأكثر من عامين.

ويشكل عمر بايدن البالغ 81 عامًا مصدر قلق للناخبين أيضًا.

وفي استطلاع رويترز/إبسوس الجديد، انخفضت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين يوافقون على أداء بايدن كرئيس بشكل هامشي إلى 38% من 40% في مارس.

وكان الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت، والذي شمل 1016 من البالغين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد، بهامش خطأ قدره ثلاث نقاط مئوية.

تلوح في الأفق أربع محاكمات جنائية مخطط لها بشأن ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، بما في ذلك واحدة بدأت هذا الأسبوع بتهم تزوير سجلات الأعمال ومحاكمتين أخريين مرتبطتين بجهوده لإلغاء خسارته أمام بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. 

ويزعم ترامب كذبًا أن هزيمته في الانتخابات عام 2020 كانت بسبب الاحتيال، بما في ذلك في خطاب ناري قبل وقت قصير من اقتحام مئات من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. 

وكانت استطلاعات الرأي العام بين المرشحين متقاربة هذا العام، حيث تقدم بايدن على ترامب بأربع نقاط في وقت سابق من هذا الشهر في استطلاع منفصل أجرته رويترز/إبسوس.

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