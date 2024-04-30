"الزراعة" تنفذ برنامجًا تدريبيًا لـ250 طالبًا جامعيًا لتأهيلهم لسوق العمل

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، بتنفيذ برنامج تدريبي لـ250 طالبا من كلية الزراعة بجامعة عين شمس لتأهيلهم لسوق العمل.

في هذا السياق، قال الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ، إنه تم ذلك فى إطار الدور التعليمى والتوعوى والمجتمعى والإرشادى للمعمل المركزي للمناخ الزراعى، فى تأهيل وتدريب ورفع كفاءات ليس فقط للكوادر بوزارة الزراعة، ولكن بالجامعات والقطاع الخاص بناء على توجيهات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

توفير كل الفرص لطلاب الجامعات لاكتساب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل

وأضاف أن التدريب يسامر لمدة يومين لـ 250 طالبا، وذلك بمقر المعمل المركزي للمناخ الزراعي، ويوم تدريبى وتوعوى لطلبة الفرقة الرابعة تخصص وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ويأتى ذلك فى اطار رؤية ورسالة المعمل المركزي للمناخ الزراعي وحرصه على توفير كل الفرص لطلاب الجامعات لاكتساب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وذلك إثراءً للتعاون بين المؤسسات التعليمية والاكاديمية لرفع كفاءة وبناء قدرات وتحسين مهاراتهم القيادية، حيث قام المعمل بترتيب تدريب علمي تطبيقي للطلاب، حيث قامت الدكتورة فاطمة مرسي والدكتور طارق زين بشرح الادارة المتكاملة للخضر تحت الصوب الزراعية وهياكل الصوب الزراعية وأغطية الصوب المختلفة وكيفية إدارة الصوب خلال المواسم المناخية المختلفة بصورة ذكية.

شرح نظم الزراعة دون تربة داخل الصوب الزراعية وفوق أسطح المباني

كما قدم الدكتور زكريا يحيى والدكتور خالد نصر شرحا لنظم الزراعة بدون تربة داخل الصوب الزراعية وفوق أسطح المباني، وكيفية تطبيق تلك الأنظمة، ما يحقق الاستدامة البيئية المناسبة والمحافظة على المباني وكيفية إدارة تلك النظم تحت الصوب الزراعية.

إنتاج تقاوي وثمار عيش الغراب المحاري وكيفية تدوير المخلفات العضوية

كما قدم الدكتور عماد عبدالعزيز شرحا لأنشطة قسم الزراعة البيولوجية فيما يتعلق بإنتاج تقاوي وثمار عيش الغراب المحاري وكيفية تدوير المخلفات العضوية بما يتناسب والمحافظة على البيئة من التلوث وتحقيق استفادة من تلك المخلفات كما تم شرح كيفية عمل صيانة لمحطات الأرصاد الجوية الزراعية واستقبال البيانات ومعالجتها من خلال فريق عمل المحطات والارصاد.

وقدمت الدكتورة دعاء أبوبكر والدكتورة رشا المرشدي، والدكتورة رضا دهشور شرحا لكل الأمور المتعلقة بالأرصاد الجوية الزراعية، ومحطة قياس تلوث الهواء الجوي المتنقلة وكيفية عملها.