مدير جهاز حماية البحيرات يلتقى الصيادين وأصحاب المزارع السمكية بدمياط

قام اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بزيارة تفقدية إلى الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا للثروة السمكية، وبعض المزارع السمكية الخاصة بمحافظة دمياط؛ بهدف بحث التحديات التي تواجه مجتمع الصيادين، والوقوف على أي مشكلات تواجههم والعمل على إزالتها فورًا، إلى جانب ترسيخ قاعدة الاستزراع السمكي.

ورافقه في الجولة كل من: العميد حسام الدغيدي رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، والمهندس عصام عبدالعظيم مدير عام الإدارة العامة للمزارع، والمهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة للمصايد، والدكتورة أماني أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية، والدكتورة أماني إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، والمهندسة ولاء مجدي مدير إدارة الجودة، والمهندس عبده عبد الستار بإدارة المشروعات، والمهندس أشرف الصاوي بإدارة الموانئ، ومحمد كُريم بمكتب الدعم الفني للمدير التنفيذي.

وافتتح اللواء الحسين فرحات، الجولة، بزيارة إلى الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا للثروة السمكية، وكان في استقبالهم المهندس عبد العزيز مروان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والمهندس محمد عطية مدير عام الإنتاج والتشغيل بالمنطقة، والمهندس ثابت عبد السلام مدير عام التعاون والتأجير بالمنطقة.

وخلال لقائه مع الصيادين وممثلي الجمعيات وأصحاب مراكب الصيد ومستأجري المزارع السمكية بالمقر الإداري للإدارة المركزية للمنطقة، أكد فرحات أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يسعى نحو بذل العديد من الجهود من أجل تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وحرص المدير التنفيذي، على التعرف على مشكلات الصيادين وأصحاب مراكب الصيد ومستأجري المزارع السمكية، بحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للسلامة البحرية، أهمها، بحث تقنين أوضاع أجهزة الاتصال الموجودة على المراكب، سواء الأجهزة اللاسلكية، أو الراديو، أو نظام GPS وsatellite، والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بشأن قرار محافظ البحر الأحمر بمنع عمل مراكب الصيد بحرفتي الجر والشانشولا بمنطقة برانيس، بالإضافة إلى توفيق الأوضاع فيما يتعلق بمزارع جنوب الطريق الدولي وإعادة تأجيرها، كما أشاد الحضور بسرعة استجابة المدير التنفيذي لمطالبهم بشأن مد فترة العمل برخصة عام ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

وأكد فرحات خلال اللقاء، دعمه واهتمامه بالصيادين وتمكينهم اقتصاديًا وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وأسرهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم ، والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم، وتوفير الخدمات التي تساعدهم على تنفيذ مختلف أنشطتهم السمكية، مشيدًا بجهود جمعيات الصيادين، وطالبهم بتكثيف الجهود والعمل على تلبية متطلبات الصيادين واحتياجاتهم، من أجل الحفاظ على هذه المهنة وضمان استدامتها.

وعقب اللقاء، توجه اللواء فرحات، لزيارة مزرعتي المهندس رجائي غانم، والسيد سماحة، وهما من المزارع النموذجية الواقعة في نطاق الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا، والمتخصصة في الاستزراع البحري، وأشاد بحجم الإنجاز والعمل داخل تلك المزارع.

واستمع المدير التنفيذي للجهاز إلى المشكلات التي تواجه المزارعين، أهمها قلة مقننات المياه المعتمدة لضخها في المزارع السمكية، وصيانة الفتحات والبواغيز، ووعد بأنه سيتم العمل على حل هذه المشكلة من خلال التنسيق مع جهاز حماية الشواطئ والجهات المعنية لعمل فتحات لتوصيل المياه إلى هذه المزارع.

كما وجّه اللواء فرحات بضرورة توحيد الجهود بين الإدارات المعنية (الإدارة العامة للشئون البيطرية - الإدارة العامة للبحوث - إدارة الجودة)، وتنظيم ندوات تثقيفية، وزيارات ميدانية للمزارع السمكية في نطاق المحافظة، بغرض التعريف بنظام تكويد المزارع وأهمية تطبيقه في تأهيل منتجاتها السمكية للتصدير وفتح آفاق جديدة إلى السوق العالمية، مؤكدًا استعداد الجهاز بإداراته الفنية لتقديم خدمات الدعم الفني والمشورة البيطرية للمزارعين، وفحص عينات المياه دوريًا من خلال القوافل البيطرية التي يطلقها الجهاز.

ولفت المدير التنفيذي للجهاز إلى أهمية التواصل الجاد بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والقطاع الخاص، باعتباره ركن ركين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليس شريكًا في عملية النمو الاقتصادي فحسب، إنما يشكل عامل رئيسي في تعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل للشباب، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لدعم قطاع الاستزراع السمكي في مصر، لما له من أهمية في ضمان استدامة الأمن الغذائي المصري، لا سيما وأن مصر قد احتلت المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، ويساهم بنسبة ٨٠ % من إجمالي انتاج مصر من الأسماك.