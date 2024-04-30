حملات رقابية على أسواق اللحوم.. جهود وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٣ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بيان يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٣ حتى٢٩ إبريل.

خلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة حملات رقابية على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 22 طنًا من مقطعات اللحوم والمصنعات، بما في ذلك المفروم والكبدة والبرجر والأسماك والرنجة والفسيخ غير الصالحة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير 35 محضرًا. كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة قافلة بيطرية مجانية في ناحية ناهيا إدارة كرداسة البيطرية، بالإضافة إلى عقد ندوات ارشادية حول مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج والوقاية منها. وشنت المديرية حملات رقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 31 طنًا و598 كجمًا من لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية وأسماك غير صالحة للاستهلاك الإنساني.

من جانبها، قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية بتقدير لبعض الحقول الإرشادية لمحصول القمح في نواحي مركزي بنها وطوخ، بحضور مفتش ارشاد المركز ومسؤول العينات ومدير المنطقة الإحصائية. كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية يوم حصاد وتقدير المحصول للحقل الإرشادي بمركز الشهداء، وتم المرور الميداني ومتابعة عمليات الحصاد في الحقول. كما تمت إزالة تسع حالات تعدي على الأراضي الزراعية. كذلك، عُقِدَ اجتماعٌ لمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية والإصلاح الزراعي والمراقبة العامة لمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالقطاع الزراعي بالمحافظة. كما تم إطلاق قافلة بيطرية وندوة إرشادية حول المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بمركز مشتول السوق، حيث تم فحص وعلاج (١٤٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٧٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ١٢٠) رأس ماشـية و( ١٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، كما شنت المديرية 22 حملة تم المرور خلالها على عدد 41 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي 5 طن و82 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 508 الف و696 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 8720 حيوان، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعتها عمليات توريد محصول القمح ببعض الصوامع والمواقع التخزينية بدمنهور.

وتم خلال هذا الأسبوع أيضا تنفيذ مديرية الزراعة في محافظة الإسكندرية عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة خورشيد الزراعية، حيث تمت المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي الطماطم والبطاطس في قرية أبيس ٨ وقام الفريق الإرشادي الريفي بفحص النباتات والتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية.

كما قام محافظ الإسكندرية بافتتاح معرض الأسر المنتجة، كما تم أيضا متابعة حصاد محصول القمح في المحافظة، كما شهد محافظ بورسعيد ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة بدء موسم حصاد القمح في منطقة سهل الحسينية.

وواصلت المديرية متابعة حصاد محصول البنجر والاستعداد لزراعة الأرز، كما تم عقد يوم حصاد لمحصول القمح في الحقول الإرشادية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، بالإضافة إلى مرور لجنة المكافحة على الحقول.

وفي السياق، واصلت مديرية الزراعة في محافظة دمياط المرور على الشون لمتابعة عمليات توريد القمح، والمرور على الإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل. كما تم متابعة حقول القمح وعمليات الحصاد.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع جمعية مستشفى بروك لعلاج الخيول قافلة بيطرية لعلاج وتحصين الماشية ضد الأمراض المختلفة.

وواصلت مديرية الزراعة في محافظة جنوب سيناء المرور على مزارع القمح ومتابعة عمليات الحصاد، كما تم عقد لقاء مع المختصين في مركزي بحوث الصحراء والبحوث الزراعية، وطُرح عدد من الموضوعات التي تتعلق بالقطاع الزراعي وسبل التطوير والتنمية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط متابعة عمليات حصاد محصولي القمح وبنجر السكر في جميع مراكز المحافظة. وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا 6 قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الأمصال واللقاحات في قرى المحافظة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 6016 رأس ماشية. كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لدعم صناعة الدواجن، والذي يشارك فيه العديد من المنتجين والخبراء وأساتذة الجامعات من معظم الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء دوليين، من أجل النهوض بصناعة الدواجن في مصر والدول العربية، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر رئيس مجلس إدارة شركة قنا للميكنة الزراعية ووفد من الشركة للمرور على زراعات القصب، وتم أيضًا المرور على مصانع الأعلاف ومزارع الدواجن.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران كل يوم جمعة انفوجرافًا وفيديو بعنوان "الزراعة في أسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص الأنشطة والجهود في جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة. كما يتم إصدار انفوجراف وفيديو كل يوم ثلاثاء بعنوان "الزراعة في كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي في المحافظات المختلفة.

وقد أصدر المركز مؤخرًا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تلقي الضوء على الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين. كما تم إصدار "أرقام في الزراعة"، التي تسلط الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار آخر نسخة من MALR، مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، المتخصصة في المجال الزراعي.