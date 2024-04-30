التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية في برامج إنتاج تقاوى الخضر

تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، بالتعاون مع المراكز والجهات البحثية المصرية والأجنبية في برامج إنتاج تقاوى الخضر لسد العجز وتقليل الفاتورة الاستيرادية. وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل حمودة مدير معهد البساتين.استقبل المعهد الخبير الكوري البروفسور ليم يونج من جامعة كانجوون والوفد المرافق له ممثلة لبعض شركات القطاع الخاص في كوريا الجنوبية، في إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور الفونس جريس وكيل المعهد لشؤون الإنتاج وقسم بحوث البطاطس أن الوفد قام بزيارة أقسام بحوث الخضر بالدقي بحضور الدكتور أسامة سيف الدين رئيس القسم، لمتابعة تقييم زراعة الأصناف الكورية من البطاطس وإجراء عمليات التهجين بين الأصناف من خلال برنامج لانتقاء صفات الجودة والتصنيع في البطاطس.

كما شملت الزيارة محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية برئاسة الدكتور عصام الأطرش مدير المحطة، حيث كان في استقبالهم الدكتورة أماني عطية أستاذة في قسم البطاطس والتكاثر الخضري، والدكتورة رشا رمضان والدكتور محمد مصطفى في قسم البطاطس.

وتم خلال الزيارة معاينة الأصناف المزروعة وأخذ عينات منها لإجراء القياسات العملية. وأشاد الجانب الكوري بالجهد المبذول من أعضاء قسم بحوث البطاطس بالدقي وأعضاء محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية.