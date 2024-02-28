"الزراعة" تتابع زراعات الخضر وتراخيص المشاتل في 4 محافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة زراعات محاصيل الخضر وتراخيص البساتين ودعم المزارعين في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.

وأشار عطا إلى أن اللجان التابعة للإدارة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ، تفقدت أعمال البساتين، وزراعات الخضر المختلفة، وتراخيص المشاتل في المحافظات الأربعة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفتية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه جرى متابعة حالة المحاصيل الزراعية في محافظات القليوبية والبحيرة والغربية، من خلال لجان متخصصة، حيث تم المرور على محصول البطاطس والتواصل مع المزارعين ميدانيا، ودعم بالتوصيات الفنية اللازمة.

تابع أنه تم أيضا المرور الميداني على زراعات بطاطس العروة الصيفي بزمام محافظة البحيرة في مركز إيتاي البارود، كذلك تم المرور الميداني على زراعات البطاطس، وصوب إنتاج الخضر، بزمام محافظة كفر الشخ بمركز قلين.