"الزراعة" تنظم ورشة عمل حول التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج تقاوى البطاطس

دعا معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البروفيسور "ليم يونج سوك" من جامعه كانجوون بكوريا الجنوبية مربي نباتات البطاطس؛ لتنظيم ورشة عمل تحت إشراف الدكتور أيمن حمودة، مدير المعهد، والدكتور رمضان محمد، والدكتور الفونس جريس، وكيلا المعهد.

وكانت الورشة بعنوان: "تكنولوجيا إنتاج تقاوي البطاطس"، وشارك فيها التحالف الوطني لإنتاج التقاوي، والباحثون من مختلف المعاهد المعنية، وممثلو شركات القطاع الخاص المهتمة بإنتاج البطاطس.

وقال الدكتور الفونس جريس، إن الورشة نالت ترحيب جميع الحضور، حيث شملت 6 محاضرات نظرية حول تقنية زراعة الأنسجة واستخدام الذكاء الصناعي كأحد تكنولوجيا إنتاج التقاوي، بالإضافة إلى يوم كامل للتدريب العملي للشباب الباحثين في معمل زراعة الأنسجة وصوبة الزراعة المائية بأقسام بحوث الخضر بالدقي.