الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منها البرد ليلا.. "مركز المناخ" يوضح تأثير 10 أيام متقلبة جويا على الزراعات

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي فهيم

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: نحن فى أيام العشرة السلف من طوبة لأمشير"، أمشير استلف 10 أيام من طوبة متقلبة مناخيا أهمها البرد ليلا"، وفعليا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف.

وأضاف رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، في بيان له أن الفترة الحالية تشهد عدة ظواهر جوية،  أهمها زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل، أو الفرق بين درجة حرارة الأيام وزيادة حدة التقلبات المفاجئة فى المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافئ إلى شديد البرودة وأيضا زيادة الرطوبة الجوية وخاصة صباحًا وانخفاضها بعد الضهر ثم زيادتها ليلًا مع تذبذبات فى سرعات الرياح واللى احيانا محملة بالاتربة والرمال الدقيقة.

تأثير الفترة الحالية على الزراعات

أوضح "فهيم" أن تأثير الفترة الحالية على الزراعات القائمة من ناحية نمو النباتات يعتمد على عمر النباتات ونوعها مشيرًا إلى أن الظروف السابقة مفيدة نوعا ما فى المحاصيل فى عمرها الأول لأن امتصاص العناصر والماء بيزيد "لذلك لابد من الاهتمام ببرنامج التسميد والتركيز على الفسفور"، أما النباتات فى منتصف عمرها يحدث تذبذب فى الامتصاص وتعرضها لمشاكل نقص العناصر وخاصة الماغنسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز والكالسيوم والبورون والحديد وشدة النقص على حسب نوع التربة وملوحة مياه الرى طبعًا".

كما أوضح  تأثيرهذه الفترة على الحشرات، مشيرا إلى أن الظروف هى استعجال لاستدعاء الجيل الاول لكثير من الحشرات او زيادة سرعة انتاج الاجيال، والجيل الاول من الدودة القارضة ودودة ورق القطن والتوتا ابسولوتا على معظم محاصيل الخضر والبقول وزيادة عدد اجيال التربس والعنكبوت الاحمر وخاصة على الفراولة والباذنجان والفلفل والبصل والقمح "التربس"، وظهور مبكر للجيل الاول من حشرة من الخوخ الاخضر على البطاطس الصيفية "المشاكل للبطاطس وعلاقتها بفيرس التفاف الأوراق" وزيادة نشاط الذبابة البيضاء – على الطماطم والفلفل والبطاطس وأيضا "نطاطات الاوراق" وفراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون الخضراء ودى اشتغلت شوية خلال الفترة اللى فاتت وخاصة فى الساحل الشمالى الغربى.

وحول التأثير على الامراض، أوضح أن من التأثيرات بداية انتشار للصدأ الاصفر على الأصناف الحساسة للقمح "جميزة 11 وسدس 12 ومصر 1"، ثم ينتشر على باقى الأصناف فى الدلتا ولو لم تتخذ إجراءات محاصرة ظهور أى بؤرة مهما كانت صغيرة او محدودة وعلى البصل بياض زغبى ولطعة ارجوانية وتبقعات اوراق واعفان ثمار على الطماطم والفلفل والفراولة وقرون الفول البلدي، وخصوصا الالترنارى والبكتيرى والبوترايتس طبعًا ولفحة الساق الصمغية على القرعيات وبياض دقيقى على المانجو فى كثير من المناطق وعلى شيح البابونج "الفيوم وبنى سويف" واعفان الجذور وموت البادرات على الباذنجان والطماطم.

 

محمد على فهيم رئيس لجنة المناخ وزارة الزراعة أيام العشرة شهرالقبطي مناخيا مرحلة مناخية الظروف

مواد متعلقة

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

خزائن مصر

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال