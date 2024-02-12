منها البرد ليلا.. "مركز المناخ" يوضح تأثير 10 أيام متقلبة جويا على الزراعات

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: نحن فى أيام العشرة السلف من طوبة لأمشير"، أمشير استلف 10 أيام من طوبة متقلبة مناخيا أهمها البرد ليلا"، وفعليا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف.

وأضاف رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، في بيان له أن الفترة الحالية تشهد عدة ظواهر جوية، أهمها زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل، أو الفرق بين درجة حرارة الأيام وزيادة حدة التقلبات المفاجئة فى المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافئ إلى شديد البرودة وأيضا زيادة الرطوبة الجوية وخاصة صباحًا وانخفاضها بعد الضهر ثم زيادتها ليلًا مع تذبذبات فى سرعات الرياح واللى احيانا محملة بالاتربة والرمال الدقيقة.

تأثير الفترة الحالية على الزراعات

أوضح "فهيم" أن تأثير الفترة الحالية على الزراعات القائمة من ناحية نمو النباتات يعتمد على عمر النباتات ونوعها مشيرًا إلى أن الظروف السابقة مفيدة نوعا ما فى المحاصيل فى عمرها الأول لأن امتصاص العناصر والماء بيزيد "لذلك لابد من الاهتمام ببرنامج التسميد والتركيز على الفسفور"، أما النباتات فى منتصف عمرها يحدث تذبذب فى الامتصاص وتعرضها لمشاكل نقص العناصر وخاصة الماغنسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز والكالسيوم والبورون والحديد وشدة النقص على حسب نوع التربة وملوحة مياه الرى طبعًا".

كما أوضح تأثيرهذه الفترة على الحشرات، مشيرا إلى أن الظروف هى استعجال لاستدعاء الجيل الاول لكثير من الحشرات او زيادة سرعة انتاج الاجيال، والجيل الاول من الدودة القارضة ودودة ورق القطن والتوتا ابسولوتا على معظم محاصيل الخضر والبقول وزيادة عدد اجيال التربس والعنكبوت الاحمر وخاصة على الفراولة والباذنجان والفلفل والبصل والقمح "التربس"، وظهور مبكر للجيل الاول من حشرة من الخوخ الاخضر على البطاطس الصيفية "المشاكل للبطاطس وعلاقتها بفيرس التفاف الأوراق" وزيادة نشاط الذبابة البيضاء – على الطماطم والفلفل والبطاطس وأيضا "نطاطات الاوراق" وفراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون الخضراء ودى اشتغلت شوية خلال الفترة اللى فاتت وخاصة فى الساحل الشمالى الغربى.

وحول التأثير على الامراض، أوضح أن من التأثيرات بداية انتشار للصدأ الاصفر على الأصناف الحساسة للقمح "جميزة 11 وسدس 12 ومصر 1"، ثم ينتشر على باقى الأصناف فى الدلتا ولو لم تتخذ إجراءات محاصرة ظهور أى بؤرة مهما كانت صغيرة او محدودة وعلى البصل بياض زغبى ولطعة ارجوانية وتبقعات اوراق واعفان ثمار على الطماطم والفلفل والفراولة وقرون الفول البلدي، وخصوصا الالترنارى والبكتيرى والبوترايتس طبعًا ولفحة الساق الصمغية على القرعيات وبياض دقيقى على المانجو فى كثير من المناطق وعلى شيح البابونج "الفيوم وبنى سويف" واعفان الجذور وموت البادرات على الباذنجان والطماطم.