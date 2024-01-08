رئيس مركز المناخ: انخفاض درجات الحرارة ليلًا بداية من اليوم

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، إنه بداية من اليوم الإثنين سيكون هناك انخفاض واضح فى الحرارة ليلًا ولأول مرة دون الـ8 - 10 °م.

وأضاف رئيس مركز معلومات المناخ، في بيان له أن هناك توقعا بمناوشات للأمطار فى مناطق متفرقة من شمال الدلتا وشمال سيناء والساحل الشمالي.

وأشار إلى أن الأجواء مريحة نسبيًا للأشجار المتساقطة والزيتون ومثالية للقمح والفول والبسلة المبكرة والأجواء جيدة للبطاطس الشتوية والبنجر والثوم والبصل المبكر وتعويضية للتلوين الطبيعي في الموالح، وأجواء مستقرة للمانجو والنخيل.

انخفاض درجات الحرارة ليلًا بداية من اليوم

وحذر فهيم من أن هذه الأجواء حذرة جدا لأمراض البرودة الرطبة "ندوات ولفحات وتبقعات" على بطاطس - فراولة - بنجر - بصل.